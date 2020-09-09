رئيس الوزراء: نمنح شهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر.. ونموذج 3 يوقف الهدم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك نظام جديد سيتم استحداثه بحيث يكون كل شقة فى جمهورية مصر العربية سيكون لها شهادة ولن يسمح بعد تطبيق النظام الجديد بإصدار أى ترخيص أو خدمة للعقار إلا بوجود شهادة له.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم استلام كل الطلبات التى يتقدم بها المواطن بغض النظر المستندات مكتملة من عدمه وتسليم المواطن نموذج 3 الذى يعنى وقف أى إجراءات تتعلق بالهدم.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.