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مدبولي: لن نسمح باستمرار وضع البناء العشوائي على الأراضي الزراعية

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قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البناء العشوائي تسبب في مزيد من النزيف الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح باستمرار وضع البناء العشوائي على الأراضي الزراعية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة أضافت ١٦٠ ألف فدان لاستيعاب الزيادة السكانية، لافتا أن الفدان يستوعب ١٥٠ فردا، ولكن المواطنين لا يلتزموا بالحيازة التي تخططها الحكومة، مشيرا إلى أن حجم الأحوزة العمرانية التي أضيفت للقرى والمدن يستوعب ٢٤ مليون نسمة.

وأشار إلى أن المواطنين في الريف تشكلت لديهم قناعة بالبناء في الأراضي الزراعية التابع له، مشيرا إلى أن خلال الـ٥ سنوات الماضية وضعنا خطة ٢٠٣٠ لتحسين معيشة المواطن المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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