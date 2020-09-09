منها ارتفاع الرسوم.. رئيس الوزراء يكشف أبرز شكاوى المواطنين من قانون التصالح

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن فوائد التصالح فى مخالفات البناء، تشمل أن يصبح المبنى العقاري له صفة الرسمية، ولديه الحق فى دخول المرافق بطريقة رسمية، بالإضافة إلى مضاعفة القيمة العقارية للمبني والتعامل رسميا مع كافة الجهات.
أوضح رئيس الوزراء أن من أبرز الشكاوى التى تم تلقيها من المواطنين كان كثرة المستندات المطلوبة ورفض استلام طلبات التصالح، وارتفاع القيمة المقررة كرسم التصالح، وأشار إلى أنه فى إطار ذلك تم التوجيه بمراجعة القيمة السعرية للتصالح.
ولفت إلى أن القانون نص على أن أمامنا 6 أشهر فقط لإنهاء ملف مخالفات البناء الذي نعاني منه منذ 40 عاما، على أن ينتهي في 30 سبتمبر.
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