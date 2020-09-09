رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: برنامج التهيئة استهدف ٣١ وحدة رعاية صحية

أعلن الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عن بدء مرحلة التهيئة والإعداد لمعايير اعتماد وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وقد توجه فريق من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل وفريق من أعضاء مجلس الإدارة ، لبدء برنامج التهيئة والتعريف بالمعايير بمحافظة بور سعيد ، كأول محافظة في تطبيق معايير الاعتماد في المنظومة.

وكان في استقبال وفد الهيئة اللواء عادل الغضيان - محافظ بور سعيد- كداعم ومتابع لكل التطورات في منظومة التأمين الشامل داخل المحافظة.

وقد أهدى الدكتور أشرف إسماعيل، نسخة من دليل معايير اعتماد منشأت الرعاية الصحية الأولية إلى المحافظ، وقد تضمن هذا الدليل ( ١٤١ ) معيار مقسمة على ثلاثة أقسام و (١٣) فصل و (٦٨٣) من أدلة التطابق مع المعيار.

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وأبدى المحافظ الاهتمام التام بكل التفاصيل مما كان له الأثر الإيجابي في الحفاظ سلامة الاطقم الطبية العاملة داخل المنظومة أثناء جائحة كورونا.

وأشادت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدور هيئة الرعاية الصحية كداعم أول وشريك نجاح داخل المنظومة.

واستهدف برنامج التهيئة عدد ٣١ وحدة رعاية صحية، بمشاركة عدد (٥٠) من مديري ومسؤولي وحدات ومراكز الرعاية الصحية الاولية، مع الالتزام التام بإجراءات التباعد والوقاية حرصا على سلامة الجميع.