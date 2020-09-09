رئيس الوزراء: استخراج رقم قومي لكل شقة في مصر | تفاصيل

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،ان قانون التصالح في مخالفات البناء ليس قانونا عقابيا، إنما لخدمة المواطنين.

لافتا انه بموجب التصالح تتضاعف القيمة النقدية كما تستطيع ان تقوم باي اجراء في البنوك او اَي شئ لانه اصبح لديك عقار مرخص .

ودعا مدبولي المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في المدد المحددة ، حتي لا ينفذ عليهم عقوبات قانون التصالح في مخالفات البناء.

واشار الى انه تلقي عددا من الشكاوى من ارتفاع قيمة التصالح ، مشيرا الى ان تم تخفيض اسعار التصالح، قائلا:ووجهنا المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير قيمة التصالح .

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وقال مدبولي ان هناك سؤالا حائرا بين المواطنين من المسئول عن التصالح صاحب العقار ام شاغلي العقار مشيرا الى ان بعض الحالات شاغل العقار هو من قام ببنائه وهنا القانون يخاطب صاحب الارض او صاحب الرخصة .

لافتا ان القانون سمح لشاغل العقار ان يقدم التصالح ، حتي يتم تقنين وضع الشقة مشيرا الى ان يجب التقدم للتصالح حتي لا نفقد فرصة ذهبية لتعظيم قيمة العقار الذي تشغله

واكد مدبولي انه سوف يتم استخراج لكل شقة في مصر شهادة ورقم قومي ولن نسمح بتداول اَي عقار بعد ذلك الا بهذه الشهادة . لذلك يجب ان نسارع بالتصالح في المخالفات .

وقال انه تم توجيه لكل الإدارات المحلية لاستلام جميع الطلبات بغض النظر باستكمال الأوراق او لا ونسلم للمواطن نموذج ٣ مشيرا الى انه بمجرد استلام المواطن النموذج سوف يتم وقفف اَي عمل ضد صاحب العقار.