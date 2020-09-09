رئيس الوزراء يعدد فوائد التصالح فى مخالفات المباني | فيديو

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن عدد طلبات التصالح التي قدمت حتى الآن قليل جدا، من حجم المخالفات القائمة .
وكشف رئيس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر صحفى ، عن فوائد التصالح فى مخالفات البناء ، ليصبح المبني له صفة رسمية ، ويكون لديه الحق فى دخول المرافق بطريقة رسمية ، بالاضافة الى مضاعفة القيمة العقارية للمبني والتعامل رسميا مع كافة الجهات .
ولفت إلى أن القانون نص على أن أمامنا 6 أشهر فقط لإنهاء ملف مخالفات البناء الذي نعاني منه منذ 40 عاما ، على أن ينتهي في 30 سبتمبر .
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