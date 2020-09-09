مدبولى: شهادة التصالح فى مخالفات البناء تحتاج مهندسا نقابيا فقط وليس استشاريا

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،إن الدولة بدأت في إنشاء مدن اليل الرابع في محافظات مصر لاستيعاب الزيادة السكانية وحل مشكلة العمران القائم .

وأضاف مدبولي منذ أن تولينا كانت مهمتنا أن نوفر حياة كريمة ولائقة للمواطن وتم إنشاء جيل جديد من المدن في خلال ٣ سنوات ونقوم بربط هذه المدن بشكبة طرق جديدة.

وأشار إلى أن قانون مخالفات البناء ٢٠٠٨ كان ينص على عدم المصالحات في مخالفات البناء ، لكن قانون ٢٠١٩ اقر التصالح على مخالفات البناء ، لافتا ان هدف القانون هو منع التعديات والبناء العشوائي