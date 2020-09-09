قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،إن الدولة بدأت في إنشاء مدن اليل الرابع في محافظات مصر لاستيعاب الزيادة السكانية وحل مشكلة العمران القائم .
وأضاف مدبولي منذ أن تولينا كانت مهمتنا أن نوفر حياة كريمة ولائقة للمواطن وتم إنشاء جيل جديد من المدن في خلال ٣ سنوات ونقوم بربط هذه المدن بشكبة طرق جديدة.
وأشار إلى أن قانون مخالفات البناء ٢٠٠٨ كان ينص على عدم المصالحات في مخالفات البناء ، لكن قانون ٢٠١٩ اقر التصالح على مخالفات البناء ، لافتا ان هدف القانون هو منع التعديات والبناء العشوائي
وقال مدبولي ان عدد الطلبات التي تقدمت للتصالح البناء لم يكن بحجم المخالفات المسجلة في مصر ، مشيرا الى ان القانون سمح بتقسيط على ٣ سنوات بدون فوائد ، والتظلمات ، وقبول المستندات ، وكان في القانون السابق يجب أن يكون مكتبا استشاريا هو من يصدر الشهادات لافتا أنه في القانون الجديد يجب أن تكون الشهادة من مهندس نقابي فقط .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مدبولى: شهادة التصالح فى مخالفات البناء تحتاج مهندسا نقابيا فقط وليس استشاريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.