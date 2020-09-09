رئيس الوزراء: لن نسمح بأي بناء عشوائي في الدولة بعد اليوم

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أنه اعتبارا من اليوم، ستواجه الدولة اي مخالفة او بناء عشوائي بصرامة شديدة ولن نسمح بوجود اي بناء عشوائي وغير رسمي في الدولة المصرية.
واضاف مدبولي، خلال موتمر صحفي بمقر مجلس الوزراءا، أننا بناء علي توجيهات الرئيس السيسي قمنا بالاسرع بالاشتراطات التي تبني عليها الاراضي لافتار إلى أن رخصة بناء اي عقار ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة وستكون هناك التزامات علي الدولة والمواطن مكتوبة في الرخصة.
وتابع مدبولي ان هدفنا ان نبني دولة حقيقية ويكون بها بناء يتمتع فيه المواطن بجودة حياة اسوة بالدول الاخري وسنبذل كل الجهد لحل أي مشاكل في هذا الملف حتي نصل لدولة نتفاخر بها أمام العالم.
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