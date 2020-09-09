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رئيس الوزراء: الدولة أضافت أحوزة عمرانية تستوعب 24 مليون مواطن .. وتكلفنا مئات المليارات بسبب البناء المخالف

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قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك مدن جديدة تم إنشاؤها لاستيعاب ملايين من السكان ، وحجم الأحوزة العمرانية التي تم إضافتها من جانب الدولة كان يستوعب 24 مليون مواطن ، إلا أن المواطن لا يلتزم بالتوسع ضمنه لأن ثقافة المواطن ضد أن يشتري المواطن ضمن الحيز الجديد للبناء عليه . 

وتابع : الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وأضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزياة السكانية . 

ولفت إلى أن حجم الكثافات الهائلة من السكان في كل مدن مصر يجعلنا نستنزف في موارد هائلة من المليارات لإنشاء كباري وطرق وتوفير الخدمات ، وتكلفنا مئات المليارات بسبب تضاعف الكتلة السكانية ، لذلك كان لابد من وضع حد للمخالفات البنائية . 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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