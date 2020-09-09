وتابع : الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وأضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزياة السكانية .
ولفت إلى أن حجم الكثافات الهائلة من السكان في كل مدن مصر يجعلنا نستنزف في موارد هائلة من المليارات لإنشاء كباري وطرق وتوفير الخدمات ، وتكلفنا مئات المليارات بسبب تضاعف الكتلة السكانية ، لذلك كان لابد من وضع حد للمخالفات البنائية .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: الدولة أضافت أحوزة عمرانية تستوعب 24 مليون مواطن .. وتكلفنا مئات المليارات بسبب البناء المخالف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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