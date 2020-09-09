رئيس الوزراء: الدولة أضافت أحوزة عمرانية تستوعب 24 مليون مواطن .. وتكلفنا مئات المليارات بسبب البناء المخالف

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك مدن جديدة تم إنشاؤها لاستيعاب ملايين من السكان ، وحجم الأحوزة العمرانية التي تم إضافتها من جانب الدولة كان يستوعب 24 مليون مواطن ، إلا أن المواطن لا يلتزم بالتوسع ضمنه لأن ثقافة المواطن ضد أن يشتري المواطن ضمن الحيز الجديد للبناء عليه .

وتابع : الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وأضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزياة السكانية .

ولفت إلى أن حجم الكثافات الهائلة من السكان في كل مدن مصر يجعلنا نستنزف في موارد هائلة من المليارات لإنشاء كباري وطرق وتوفير الخدمات ، وتكلفنا مئات المليارات بسبب تضاعف الكتلة السكانية ، لذلك كان لابد من وضع حد للمخالفات البنائية .