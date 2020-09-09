سفير الصين بالقاهرة: هذه فوائد تدريس لغتنا في المدارس المصرية

عدد لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، فوائد تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية كلغة ثانية.

وقال السفير ليتشيانج، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر إقامته بالقاهرة، ظهر اليوم، الأربعاء، عبر خاصية البث المباشر، إن التعاون التعليمي بين البلدين مصر والصين في غاية الأهمية، لافتا إلى أنه التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، لتوقيع مذكرة تفاهم لإتاحة الفرصة لتدريس اللغة الصينية كلغة ثانية بمراحل التعليم قبل الجامعي.

وأوضح ليتشيانج أن اللغة الصينية ستتيح فرصة كبيرة للاستفادة من التجربة الصينية الملهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك توطيد العلاقات التعليمية بين البلدين.

ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لحوالي ٦٤ عاما وتعزيزها يتطلب لغة تواصل لإظهار مدى الصداقة الحقيقية بين البلدين، مؤكدا أن الشركات الصينية في مصر تحتاج للكثير من الخريجين الذين يجيدون اللغة الصينية.

وأضاف أن مصر بلد سياحي كبير وهناك الكثير من السياح الصينيين يحتاجون للتعرف على الحضارة المصرية، وتاريخ مصر ومساهمتها في الحضارة البشرية، موضحا أنه وقع مذكرة تفاهم مع الدكتور طارق شوقي لتبادل المصالح المشتركة بين البلدين، وإثراء المهارات الفنية والتوظيف في سوق العمل.