نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: ظاهرة البناء العشوائي بدأت في مصر من السبعينيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ظاهرة البناء غير المخطط أو البناء العشوائي بدأت في مصر في السبعينات، وهذه الظاهرة نتيجة تزايد النمو الاقتصادي وعدم قدرة الدولة في هذه المرحلة على توفير السكن فكان توجه المواطنين في هذه المرحلة للبناء دون دراسة.

وكان مدبولي، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.