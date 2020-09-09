بالأرقام والمستندات.. تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بالقاهرة

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، القرار رقم 4976 لسنة 2020، بتخفيض قيمة سعر المتر فى مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة.





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