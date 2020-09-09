صور.. محافظ القاهرة فى شق الثعبان

زار خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام، وشاهد مصنع تدوير المخلفات الصلبة والسائلة والذى تم تأسيسه بالشراكة ما بين جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة القاهرة على مساحة 45 ألف م2.





وأوضح محافظ القاهرة، فى بيان اليوم، أن المصنع سيحول المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من مصانع الرخام والجرانيت إلى طوب أسمنتى وانترلوك وبلدورات وفقا لأحدث التقنيات بطاقة إنتاجية 18 مليون م3 سنويا حفاظا على البيئة وبلغت نسبة تنفيذ المصنع 95% ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله تجريبيًا نهاية العام الجارى.

كما زار المحافظ خلال الجولة عددًا من المصانع التى قننت أوضاعها وتابع سير عملية الإنتاج بها.

وأشار عبد العال إلى أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاً للمخطط من خلال استكمال المرافق "مياه وصرف صحى صناعى وكهرباء وطرق".

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وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائرى الإقليمى لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروعًا للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة.

وأكد أن الهدف الرئيسى لكل أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة بعد دخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كل المعوقات التى تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5كم حتى حدود محمية وادى دجلة شرقا بمنطقة طره المعادى وهى تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثى وشق الثعبان، على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الأوتوستراد 1.8 كم وتحوى 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذى يأتى لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان.