عاجل .. مصر تكثف الجسر الجوى لإرسال المساعدات لمتضررى السيول بالسودان

واصلت مصر تكثيف الجسر الجوى المقرر، لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهوريتى السودان وجنوب السودان، إسهاماً من مصر فى مساعدة الأشقاء السودانيين على تجاوز محنتهم الحالية، استمراراً للدور المصرى الرائد وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وبحسب بيان للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية، تزامناً مع إقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء فى دولتى السودان وجنوب السودان ولتقديم جميع أوجه الدعم لمجابهة الأضرار الناجمة عن إجتياح الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وأعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال زيارتها على رأس وفد طبى إلى دولة السودان عن استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم الطبى للأشقاء لمواجهة المحن والأزمات التى تمر بها، كما أعرب المسؤولون بدولة السودان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين.

و خلال زيارته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى برفقه وفد مصرى إلى جمهورية جنوب السودان، حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون فى مجال الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان ، كما أكد المسئولون بدولة جنوب السودان أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين ، مرحبين بالدور الفعال الذى تقوم به مصر قيادة وشعباً تجاه الأزمة التى الحقت أضراراً واسعة بالبلاد فى الوقت الراهن.

يأتى ذلك الجسر الجوى تأكيداً على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من حدة المعاناة التى حدثت للأشقاء بجمهوريتى السودان وجنوب السودان جراء تلك السيول والفيضانات.