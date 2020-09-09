إنفوجراف.. أهم تصريحات رئيس الوزراء عن التصالح فى مخالفات البناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفيا اليوم الأربعاء، لتوضيح بعض الأمور التى تناولها كثير من المواطنين بشكل غير دقيق حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، ما أسفر عن وجود حالة من اللغط فى المجتمع المصرى.





ووجه رئيس الوزراء العديد من الرسائل التوضيحية لكل المصريين، داعيا للاستفادة من فرصة قانون التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم بشكل سليم. والإنفوجراف التالى يوضح أبرز ما جاء فى حديث رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى اليوم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال تصريحاته إلى أنه تسهيلا على المواطنين قررت الدولة الاكتفاء بتقرير المهندس الذى يعاين العقار المخالف بشرط أن يكون نقابيا.

وأوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح ليس إجراء عقابيًا بل لتنظيم أزمة البناء العشوائى.

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