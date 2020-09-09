بهاء أبوشقة : إبلاغ مباحث الإنترنت لإغلاق صفحات تنتحل اسم حزب الوفد

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عن عدة قرارات بعد مشاورات مكثفة مع قيادات الحزب، إزاء الحملة الشرسة والممنهجة الموجهة ضد الاستقرار داخل الحزب فى الفترة الأخيرة.





وقال أبوشقة فى بيان صادر عن الحزب اليوم الأربعاء: "إنه بناءً على ما انتهى إليه الرأى من أن انتخاب رئيس الحزب بتاريخ 30 مارس 2018 بأغلبية غير مسبوقة وما يعنيه ذلك دستوريا ولائحيا بمهام مفروضة على رئيس الحزب بأن يتخذ من الوسائل القانونية ما يراه لازما لحماية الحزب ومؤسساته ومنشآته من أى خطر يهدده بما فى ذلك الفصل واتخاذ الإجراءات القانونية لمن تصدر منه إساءة أو إهانة للحزب أو مؤسساته أو أفراده أو الممتلكات الخاصة به، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، واتخاذ ما يلزم قانوناً نحو كل من تسول له نفسه الخروج على مبادئ الحزب أو عدم الالتزام باللائحة أو من يتضمن خروجه وعدم التزامه فوق ذلك ما هو مؤثم قانونا".

وقرر رئيس حزب الوفد الآتى:

1- العدول عن القرار السابق لرئيس الوفد بإلغاء قرار فصل فاتن رضوان عضو الوفد السابقة بالجيزة، بما يعنى أن قرار فصلها السابق يصبح سارى المفعول لما بدر منها باقتحام مقر الحزب وما أبدته من أقوال وأفعال تداولتها وتلقفتها فورا وبأخبار عاجلة على الفور محطات معادية لمصر، وقد صدر القرار بما يفرضه القانون على رئيس الحزب ومؤسساته بإبلاغ النيابة العامة بهذه الواقعة لتحقيق هذه الواقعة وأسبابها ودوافعها والهدف منها.

2-العدول عن القرار السابق لرئيس الوفد بإلغاء قرار فصل أحمد عطا الله عضو الوفد السابق بالغربية، بما يعنى أن قرار فصله السابق يصبح سارى المفعول لما بدر منه بالدعوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى للتجمهر فى مقر الحزب والدعوة للاعتصام داخله يوم 10 سبتمبر الجارى وهو ما يشكل دعوة للتجمهر المعاقب عليه بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1914.

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كما قررت السكرتارية العامة للحزب توجيه بلاغ للجهة المسئولة عن الجرائم الإلكترونية وهى مباحث الإنترنت لحجب الصفحات غير الرسمية التى تحمل اسم حزب الوفد دون تصريح رسمى من الحزب، إذ أن الصفحة الرئيسية المعبرة عن الوفد على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" هى صفحة المركز الإعلامى والتى تحمل عنوان "حزب الوفد – المركز الإعلامى" ولا يجوز إنشاء صفحات أخرى باسم الوفد إلا من خلال موافقة من إدارة الحزب طبقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات خاصة عندما تتعمد هذه الصفحات الإساءة للحزب ونشر معلومات مضللة وتصديرها باعتبارها معبرة عن الحزب على غير الحقيقة،بهدف تشويه صورة الحزب أمام الرأى العام مما يخضع للعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وطلبت السكرتارية العامة للحزب إغلاق هذه الصفحات فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الصفحات والمتعاملين معها من واقع ما نشرت تلك المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه الاتهام إليهم طبقاً لنصوص القانون سالف الذكر.

وأهاب رئيس الحزب بالوفديين عدم الاستماع إلى أية شائعات كاذبة وأن الأخبار التى يعتد بها هى ما تصدر عن الحزب على لسان رئيس الوفد أو السكرتير العام وأن الهدف من هذه الشائعات المغرضة هى إحداث فوضى بالحزب بعد النجاحات السياسية والتنظيمية والمالية التى حققها الحزب،وأكد أن من يتبنى نشر هذه الشائعات بعض المغرضين والمتربصين بالحزب والدولة خصوصا وأن حزب الوفد أصبح له سياسة واضحة وهى تبنى المعارضة الوطنية ومن المسلمات دستوريا أن المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من الديمقراطية بمفهومها الصحيح وتفعيل المادة الخامسة من الدستور وهى سياسة الحزب وليس كما يروج المغرضون.

وكلف رئيس الوفد الشئون القانونية بالحزب بتقديم بلاغات خاصة بهذا الشأن للنائب العام غدا الخميس تحت إشراف السكرتير العام.