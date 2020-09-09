مدبولى : مابندخلش نهدم مبانى فيها ناس وماتم هدمه كانت مبانى خالية

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء أن الدولة لا تهدم منزلا به سكان ، قائلا "مابندخلش نهدم مبانى فيها ناس وماتم هدمه كانت مبانى خالية "
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفى إنه تم توجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء.
كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قينة التصالح.
وأكد مدبولى، أنه بمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الهدم، كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تهد منزل به سكان
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