"النائب العام" يأمر بإحالة واقعة اختفاء كأس أفريقيا 2010 إلى "نيابة الأموال العامة العليا" للتحقيق

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٠ من بين مقتنياته إلى "نيابة الأموال العامة العليا" بمكتب "النائب العام" للتحقيق فيها.
وكانت "وزارة الشباب والرياضة"، بعد ما أُثير بالمواقع الإلكترونية من فقد بعض المقتنيات من الاتحاد، قد خاطبت "النيابة العامة" بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد، وتبينها فقد الكأس المذكور، وتضارب الأقوال بين مسئولي الاتحاد حول أسباب فقده؛ بطلب التحقيق في الواقعة.
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