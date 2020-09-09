القومي للمرأة يناقش تفعيل وحدة مناهضة العنف ضد النساء فى أكاديمية الفنون

زار وفد من المجلس القومي للمرأة أكاديمية الفنون بحضور الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس والدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون وشيماء نعيم مدير عام التخطيط بالمجلس ومنى الغزالي المنسق الوطني بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بهدف مناقشة عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بعد إعادة تشكيلها.

ومناقشة اقتراحات الأنشطة التى تستهدف الوحدة تنفيذها لدعم وحماية المرأة والفتاة داخل المؤسسة التعليمية الى جانب وضع سياسة عمل الوحدة فى تلقى الشكاوى بسرية تامة وكيفية التعامل مع الشاكية من الجانب الاجتماعى والنفسي والقانونى بما يحققه الهدف من إنشاء تلك الوحدات فى معالجة ومواجهة الظواهر السلبية المؤثرة علي مجتمعنا وتوفير بيئة تعليمية آمنة يحظي فيها الطلاب بالتقدير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات.

بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم وثقافة تقبل الآخر وتعزيز منظومة القيم بين كافة أفراد المجتمع الأكاديمي مع توفير بيئة إدارية وتنظيمية داعمة تحد من أى تجاوزات تعيق العملية التعليمية بجودة واحترام.

ياتى ذلك فى إطار إنشاء وتفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والتى ساهم المجلس القومي للمرأة في إنشائها على مستوى 21 جامعة مصرية حكومية.