رئيس الحكومة: نحتاج 300 مليار جنيه لتوصيل الصرف الصحي لقرى مصر بالكامل

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وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إننا نحتاج لـ300 مليار جنيه لتغطية واستكمال مشروعات الصرف الصحى بالريف المصري.
وأكد مدبولي، أن مصر تواجه ظاهرتين نفس النمط الذي يحدث في الريف بدأ يحدث على أطراف المدن من بناء عشوائي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.
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