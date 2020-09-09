نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تواصل تكثيف الجسر الجوي لإرسال المساعدات لمتضرري السيول بجمهوريتي السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستمرارًا للدور المصرى الرائد وبتوجيهـات مـن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة واصلت مصر تكثيف الجسر الجوى المقرر لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهوريتى السودان وجنوب السودان، إسهامًا من مصر فى مساعدة الأشقاء السودانيين على تجاوز محنتهم الحالية.

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان متجهتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية، تزامنًا مع إقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء فى دولتى السودان وجنوب السودان ولتقديم كافة أوجه الدعم لمجابهة الأضرار الناجمة عن إجتياح الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وأعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية خلال زيارتها على رأس وفد طبى إلى دولة السودان عن إستعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الطبى للأشقاء لمواجهة المحن والأزمات التى تمر بها.

Advertisements

وأعرب المسئولون بدولة السودان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأعرب الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى خلال زيارته برفقه وفد مصرى إلى جمهورية جنوب السودان عن حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون فى مجال الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، كما أكد المسئولون بدولة جنوب السودان أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين، مرحبين بالدور الفعال الذى تقوم به مصر قيادة وشعبًا تجاه الأزمة التى الحقت أضرارًا واسعة بالبلاد فى الوقت الراهن.

يأتى ذلك الجسر الجوى تأكيدًا على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من حدة المعاناة التى حدثت للأشقاء بجمهوريتى السودان وجنوب السودان جراء تلك السيول والفيضانات.