نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الدواء تنظيم ورشة مع الشركات لتيسير تسجيل المستحضرات البشرية المثيلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت هيئة الدواء المصرية ورشة افتراضية مع ممثلي شركات الأدوية العاملة في مجال المستحضرات الدوائية البشرية في جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف التعريف بإجراءات تسجيل الأدوية المثيلة وفقا للقرار الوزاري رقم 645 لسنة 2020.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء التفاعلي مع شركات الدواء ذات الصلة بالقرار، هو توضيح المسار الذي تسلكه الشركات للحصول على الموافقات اللازمة لتسجيل المستحضرات الدوائية البشرية، كذلك قيام هيئة الدواء بتقديم الدعم الفني والتشاور مع الشركات، بهدف التفاهم وتيسير آليات تسجيل المستحضرات الدوائية البشرية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الورشة تساهم في توضيح آليات وإجراءات التسجيل خطوة بخطوة، والتعريف بكيفية تقديم ملف الجودة، واعتماد بيان التركيب، واعتماد المواصفات الخاصة بالمستحضر النهائي وجعلها في أقرب صورة للمستحضر المرجعي الأصلي، مما يتيح للشركات السير في خطوات التسجيل وفق آليات واضحة، ودون التعرض لأي مشكلات فنية تعوق عملية التسجيل.

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وأشار الغمراوي إلى أن تلك الإجراءات تساعد في نجاح الدراسات التي سوف تقوم بها الشركات عند تصنيع التشغيلات التجريبية من المستحضرات الدوائية البشرية التي ينتجونها، وهو ما يؤدي إلى سرعة الحصول على إخطار تسجيل المنتج الدوائي من هيئة الدواء المصرية.