رئيس الوزراء يؤكد: "ما بندخلش نهدم مباني فيها ناس"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن إجراء إزالة المباني يتم فقط مع المباني الخالية من السكان، قائلا: "مابندخلش نهدم مباني فيها ناس وماتم هدمه كانت مباني خالية".

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد مع الوزراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

وقال دكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم توجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح في مخالفات البناء.

كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراجعة قيم التصالح في المحافظات، وفي حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزءا من قينة التصالح.

وأكد مدبولي، أنه بمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الهدم.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المواطنين بأن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أي محاولات جديدة لأي بناء عشوائي سواء على أراضي دولة أو أراضي زراعية.

وأكد رئيس الوزراء، أن المرحلة القادمة سيكون البناء بها مخطط وسليم، موضحا أن رئيس الجمهورية وجه بالإسراع في الاشتراطات الخاصة بكل المدن.

وأوضح مدبولي، أن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات في حالة مخالفة الرخصة التي سيصدر بها القرار، مؤكدًا أن الدولة تسعى لبناء دولة حقيقية كل البناء والعمران الذي يتم بها عمران سليم ومخطط.