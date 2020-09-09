صور: خلال تفقدها ودرملى .. زايد تنقل رسالة تضامن من السيسى لشعب السودان

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ووزير الصحة السودانى الدكتور أسامة عبدالرحيم، ووالى الخرطوم أيمن خالد نمر، وفريق البعثة الطبية المصرية، اليوم الأربعاء، معسكر إيواء المتضررين من السيول والفيضانات، فى منطقة "ودرملى"، شمال الخرطوم بمنطقة بحرى إحدى المناطق المتضررة من أزمة سيول السودان، وذلك لمتابعة أعمال البعثة الطبية المصرية والاطمئنان على الحالة الصحية للمتضررين.





جاء ذلك خلال زيارتها التى تستغرق يومين إلى دولة السودان لبحث احتياجات المنظومة الصحية فى الدولة الشقيقة ومساندتها فى تخطى أزمة الفيضانات والسيول وتقديم الدعم الكامل للمتضررين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان - وفقا لبيان صحفى- أحوال سكان معسكر الإيواء، والذى يضم 441 أسرة ناجية من السيول، حيث أكدت الوزيرة لهم أن مصر تقف إلى جانبهم فى تلك الظروف الصعبة، بالتنسيق مع السلطات السودانية، كما طمأنتهم على متابعة حالتهم الصحية من خلال البعثة الطبية المصرية المتواجدة بدولة السودان لحين انتهاء أضرار وتبعات أزمة السيول.

كما تحدثت الوزيرة مع أطقم جمعية الهلال الأحمر السودانى فى المعسكر، وأكدت أن مصر سترسل جميع أنواع الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية المطلوبة إلى وزارة الصحة السودانية، مؤكدة حرص مصر على تلبية جميع احتياجاتهم وتقديم أى مساعدات من خلال الجسر الجوى المستمر بين البلدين فى تلك المرحلة.

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ونقلت الوزيرة رسالة تضامن وأخوة وصداقة ومودة وإعزاز من الرئيس عبد الفتاح السيسى لشعب السودان، مؤكدة أن تلك الشحنات من المساعدات واجب يُقدم للأشقاء فى السودان فى ظل هذه الظروف.

يذكر أن منطقة "ودرملى"، التباعة لمحلية بحرى، فى شمال العاصمة السودانية، تقع على ضفاف النيل، وتعتبر من أكثر المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول فى العاصمة السودانية الخرطوم.

جدير بالذكر أنه تم فتح جسر جوى بين البلدين خلال شهر أغسطس الماضى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة دعمًا للمنظومة الصحية، حيث تم إرسال 5 طائرات إلى دولة السودان محملة بـ 22 طنًا و325 كجم من الألبان والأدوية الأساسى للأطفال وأدوية الطوارئ، بالإضافة إلى 25 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضررى السيول التى اجتاحت دولة السودان فى الآونة الأخيرة، وسيستمر إرسال المساعدات للدولة الشقيقة.