صور.. وزير التعليم العالى يفتتح مجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة

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ووفقا لبيان صحفى لوزارة التعليم العالى، يضم المجمع 3 طوابق بسعة 50 سرير عناية موزعة على النحو التالى: 15 سرير عناية متوسطة، و35 سرير عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعى، وقد تم إنشاء المبنى بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون جنيه.
واستمع الوزير لشرح تفصيلى عن المبنى من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والذى قدم شرحا عن المشروع وأهميته لعلاج مرضى فيروس كورونا، وإدارته بواسطة فريق علمى من تخصصات مكافحة العدوى والعناية المركزة والأمراض الصدرية.
وأضاف أن المبنى له من المرونة الهندسية والتقنية ما يسمح باستخدامه كمبنى عزل للحالات الفيروسية، وذلك لتصميمه وفقا لأحدث المعايير القياسية لمكافحة العدوى، حيث يتم تجهيز المجمع بالكامل بحوائط PVC وفينيل الأرضيات وجميع الدهانات والخامات المستخدمة من مواد مضادة للبكتيريا.
ولفت إلى أنه سيتم ضم الأدوار المتبقية من المبنى ليصبح أكبر مجمع للعنايات المركزة فى المنطقة مساهمة من جامعة المنصورة فى حل مشكلة نقص أسرة العناية المركزة.
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