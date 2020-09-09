ولفت المرصد فى نشرته اليومية، إلى أنه لم يتم أمس خفض أى أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وتوقع المرصد أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 30 ألفا و500 ميجاوات مقابل 30 ألفا و300 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و430 ميجاوات.
ونوه المركز القومى للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مرصد الكهرباء : 15 ألفا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.