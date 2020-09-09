مرصد الكهرباء : 15 ألفا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

ولفت المرصد فى نشرته اليومية، إلى أنه لم يتم أمس خفض أى أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 30 ألفا و500 ميجاوات مقابل 30 ألفا و300 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و430 ميجاوات.

ونوه المركز القومى للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.