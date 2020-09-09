صور .. حماية المستهلك يضبط معامل تحاليل ومنشآت غير مرخصة ببنى سويف

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة بنى سويف، بالاشتراك والتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى والعلاج الحر بمديرية الصحة فى ضبط مراكز لتقديم الخدمات الطبية ومعمل تحاليل غير مرخص، بالإضافة الى ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية .





وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه فى ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم، فقد تم التنسيق بين فرع الجهاز بمحافظة بنى سويف وإدارات العلاج الحر والتفتيش الصيدلى وإعداد حملة مشتركة للمرور على المراكز والعيادات الطبية بقرية باها بمركز بنى سويف، وتم ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية بعيادة خاصة لأحد الأطباء، وتبين عدم الإعلان عن أسعار الخدمة أو إصدار فواتير وتم تحرير المحضر 12058 لسنة 2020 جنح مركز بنى سويف".



وتابع البيان: "كما تم ضبط المركز الطبى التخصصى بقرية باها وتم ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحى ومحظور بيعها بالإضافة إلى ممارسة نشاط الصيدلة بالمخالفة للقانون ، وعدم الاعلان عن سعر الخدمة او اصدار فواتير وتم تحرير المحضر رقم 12056 لسنة 2020 جنح مركز بنى سويف ، كما تم ضبط كلا من معمل تراست لاب للتحاليل الطبية ، ومعمل الرواد بذات القرية "باها مركز بنى سويف" وضبط عدد من امصال الحقن غير مسجلة بوزارة الصحة وتم تحرير المحضر رقم 12057 لسنة 2020 جنح مركز بنى سويف ، وقد تم التحفظ على الأدوية المضبوطة وهى عبارة عن 38 نوع من أدوية التأمين الصحى المحظور بيعها "أدوية ضغط، سكر، سيولة، ألبان اطفال"، و20 صنف من الأدوية منتهى الصلاحية، و11 نوع أمصال فيروسية مجهولة المصدر، و5 أنواع غير مسجلة بوزارة الصحة، وقد تم اعداد تقرير فنى بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلى وإصدار قرارات بالغلق ضد المخالفين وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.



وأشار أحمد سمير فرج إلى أن جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأية محاولة لخداع وغش المستهلكين أو الإضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقا من دوره الوطنى لصون وحماية حقوق المستهلكين، وسيعمل دائما على مواجهة كل الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.



وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.



كما دعا الجهاز كل المستهلكين الى التوجه بشكواهم الى الجهاز فى حالة وجود مايستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588من أى تليفون أرضى او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.