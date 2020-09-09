السفير الروسى يبحث مع الطيب تطوير العلاقات التعليمية بين الأزهر وبلاده

بحث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، مع جيورجى بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، والوفد المرافق له، سبل تطوير العلاقات التعليمية بين الأزهر الشريف وروسيا.





ونقل بيان لسفارة روسيا بالقاهرة نشرته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن السفير الروسى قوله إنه سعيد باللقاء مع فضيلة الإمام الأكبر بمقر المشيخة لما لفضيلته وللأزهر من ثقل عالمى وجهود حثيثة، لنشر الرسالة السمحة للإسلام الذى هو دين سلام.

وقال السفير الروسى إن خريجى الأزهر فى روسيا يحظون بالتقدير والاحترام، وأكد سعى بلاده لتعزيز العلاقات مع الأزهر وتحقيق الاستفادة الأكبر من خبرات الأزهر التعليمية والدعوية ودوره العالمى والمحورى فى مجال تعزيز الحوار والسلام بين أتباع الديانات المختلفة.

وأضاف أن روسيا أرض خصبة للحوار وقبول الآخر، حيث يوجد بها ما يقارب 30 مليون مسلم ومئات المساجد والمراكز التعليمية الإسلامية.

ونقل بيان السفارة الروسية عن فضيلة الإمام الأكبر قوله إن الأزهر يرحب برفع مستوى التعاون العلمى مع روسيا واستقبال الطلاب وتدريب الأئمة الروسيين، مع تبادل المنح الدراسية وفتح أفق التعاون لإرسال طلاب من الأزهر للدراسة فى روسيا.

وأعرب الدكتور الطيب عن سعادته بأداء طلاب روسيا وسرعة إجادتهم للغة العربية، وأكد أن الأزهر يعمل على صقل كل الطلاب الوافدين بالمهارات والأفكار التى تؤهلهم لحماية مجتمعاتهم من أى أفكار ضالة ونشر الفكر المعتدل السمح الذى يتميز به الأزهر الشريف.