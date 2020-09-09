أهم تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول قانون التصالح...

• رئيس الوزراء: ادعو المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح حتى يوم 30 سبتمبر المقبل • رئيس الوزراء: جار إعداد منظومة جديدة واستخراج أرقام قومية لكافة شقق الدولة • رئيس الوزراء: فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء • رئيس الوزراء: رصدنا شكاوى من المواطنين تتمثل فى ارتفاع أسعار التصالح في المخالفات وجهنا المحافظين بمراجعة أسعار التصالح في المخالفات • رئيس الوزراء: الشقة الرسمية يكون سعرها مختلفا تماما عن كونها شقة مخالفة • رئيس الوزراء: نمنح شهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر.. ونموذج 3 يوقف الهدم • • رئيس الوزراء: قيم التصالح شهدت تراجعا فى المحافظات بين 10% لـ 55% • • رئيس الوزراء: ظاهرة البناء العشوائى جاءت فى ظل النمو السكانى وعدم قدرة الدولة الاقتصادية لتوفير السكن المناسب للمواطنين • رئيس الوزراء: فى المدن وجدنا ظاهرة "الكحول" وهو ما يجعل أصحاب العقارات بعيدا عن دفع المخالفة • • رئيس الوزراء: الظروف الاقتصادية والسياسية كانت تغض الطرف على تصرفات المواطنين Advertisements • رئيس الوزراء: البناء غير المخطط يمثل 50 % بكل المدن والقرى المصرية • رئيس الوزراء: من التسعينيات إلى 2015 كانت نسبة المخالفات فى المبانى تصل إلى 70% • رئيس الوزراء: البناء المخالف أدى إلى مشاكل كبيرة على مستوى الدولة • رئيس الوزراء: البناء المخالف أثر على شكل القرى باعتبارها رقعة غذائية توفر الغذاء للمصريين • رئيس الوزراء: أصبح هناك عزب وكتل سكانية بعيدة عن القرى وادى إلى انتشار عشوائى وغير مخطط • رئيس الوزراء: علينا إدراك خطوة ان تفقد الدولة المصرية 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية • رئيس الوزراء: تكلفة استصلاح فدان يترواح بين 150 ألف إلى 200 ألف جنيه • رئيس الوزراء: 18 مليار جنيه مصرى لتوفير 90 ألف فدان جديد بدلا من الأراضى التى تم البناء عليها • رئيس الوزراء: لن تستطيع توفير الأراضى الزراعية الجديدة فى وقت قليل وتحتاج إلى المزيد من الوقت • رئيس الوزراء: تكلفة توفير الخدمات الرئيسية للبناء العشوائى فى القرى كبيرة جدا • رئيس الوزراء: منذ الثمانينات فقدنا 400 ألف فدان بسبب البناء المخالف • رئيس الوزراء: الدولة فى سباق لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فى القرى وهو ليس فى صالح الحكومة

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أهم تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول قانون التصالح... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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