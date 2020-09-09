توجه الدكتور احمد كمال العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بخالص التهنئة الى فلاحي ومزارعي مصر في كافة ارجائها بمناسبة الفلاح المصري.
وأشاد "العطار" خلال تصريحات له اليوم بالدور العظيم الذى يقوم به الفلاح المصري، في تحقيق الأمن الغذائي المصري، التنمية الاقتصادية، لافتا الى ان الفلاح المصري الأصيل يظهر وقت المحن والشدائد والتي مر بها الوطن وخصوصا جائحة فيروس كورونا المستجد ،حيث لم يتخلى ابدا عن دوره كمزراع ومشارك فى عملية الغذاء وعملية الانتاج لكافة فئات المجتمع .
أكد أن الفلاح كان له دور واثر كبير فى استمرار وارتفاع الصادرات المصرية لجميع انحاء العالم وغزو أسواق مختلفة دول العالم.
وأوضح أن الدولة تسعى دائما الى تقديم كافة اشكال الدعم للفلاح المصرى لزيادة الانتاجية، ورفع مستوى معيشته وذلك تقديرا لكل ما يقوم به لتحقيق التنمية المصرية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحجر الزراعي: الفلاح سبب رئيسي في زيادة الصادرات إلى أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.