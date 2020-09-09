نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:



بعد إحراز 101 هدف.. أبوهشيمة يهنئ كريستيانو على طريقته

عيد ميلاد سعيد لأسطورتنا .. نادي الزمالك يهنئ أبو رجيلة بعيد ميلاده

بعد إصابته بسرطان البلعوم .. وفاء عامر تطلب الدعاء لـ جمال يوسف

قلوبنا معكم.. مصطفي بكرى يعلن تضامنه مع شعب السودان الشقيق

خالد الغندور يعلن موعد عودته لبرنامج زملكاوي

على شراع أحد المراكب.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

نسرين طافش تشوق جمهورها على أحداث مسلسل الوجه الآخر

شاهد .. سلاف فواخرجي تفاجئ متابعيها بلوك جديد

من أمام حمام السباحة.. ريم مصطفي تستعرض تاتو على كتفها

شاهد.. ماجد المصرى يحتفل بعيد ميلاد ابنه: كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي

بشعر كيرلي.. صبا مبارك تشعل السوشيال ميديا بجمالها

كارثة.. فتاة صغيرة تقود عربية نقل وسط الطريق السريع

شاهد.. منة شلبي تسخر من نفسها بهذه الطريقة

بـ كاش مايوه .. شاهد نرمين الفقي على البحر

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. أبوهشيمة يهنئ كريستيانو على طريقته .. النجوم يطلبون الدعاء لـ جمال يوسف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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