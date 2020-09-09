نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المقال التالي
يأتى ذلك فى إطار الإستعدادا للإنضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وإنطلاقًا من الحرص التام على أن يكون المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى من أوائل المستشفيات التى تطبق معايير الجودة الصحية المعتمدة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، مما يعكس حرص المستشفيات العسكرية على تواجدها بمنظومة التأمين الصحى الشامل كونه واحد من أهم المشروعات القومية.
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