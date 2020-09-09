انت الان تتابع تفاصيل خبر تنبيه هام من الحكومة لأصحاب الشقق حال رفض صاحب العقار التصالح والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال مساعد وزير التمنية المحلية بالحكومة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور “خالد قاسم” أنه يجب على المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم خلال هذه المرحلة قبل نهاية المهلة المحددة من الحكومة المصرية خلال هذه الفترة، والتي أعنت أنها سوف تنتهي مع نهاية الشهر في 30 سبتمبر الجاري 2020، وجاء هذ التنبيه حرصاً من سيادته على مصلحة المواطن.

الحكومة المصرية توجه تنبيه لأصحاب الشقق للتصالح

وأضاف “قاسم” من خلال تصريحات صحفية هامة لمصراوي، أنه في حال رفض مالك العقار التصالح على المخالفات الخاصة به، هنا واجب على ملاك الشقق التقدم بالتصالح بأنفسهم، كما يجب عليهم تحرير محضر بقسم الشرطة التابعين له ضد مالك العقار الذي يرفض التصالح مع توفيق أوضاعه وفق القانون.

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حيث أكد سيادته أن الهدف من تقديم محضر هو ملاحقة السلطات التنفيذية المختصة لمالك العقار مع تحميله المسئولية الجنائية عن المخالفة التي ارتكبها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

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والجدير بالذكر أن المهلة المحددة من الحكومة لسداد جدية التصالح على مخالفات البناء والتي تم تقديرها بـ25% من قيمة المخالفة يوم 15 سبتمبر، كما أنه سوف تنتهي المحلة المحددة من أجل تقديم طلب لتظلمات يوم 30 سبتمبر الجاري 2020.