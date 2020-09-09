طارق تهامى : الحفاظ على تماسك الوفد مهمة رئيس الحزب وهيئته العليا

قال الكاتب الصحفى طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للحزب بالجيزة، إن إحدى مهام رئيس الوفد هى الحفاظ على الحزب وتماسكه واستقراره، ويجب على رئيس الوفد التدخل فى حالة وجود خطر حال على الحزب، كما أن الهيئة العليا شريكة فى هذه المسؤولية.





وأشار طارق تهامى، فى بيان له اليوم، إلى أن السوشيال ميديا التى يتم استغلالهما حاليًا لهدم الوفد لا يمكن التعامل معها باعتبارها وسيلة من وسائل التعبير، إلا إذا التزمت بضوابط القانون الذى يحمى المجتمع من بث الشائعات، خاصة أن الوفد يستعد الآن لخوض انتخابات مجلس النواب، ولا يمكن التعامل مع المعلومات المغلوطة التى تنشر عن الحزب باعتبارها حرية رأى. وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرارات رئيس الحزب فى هذا الشأن تتفق مع اللائحة وصحيح القانون، وبلا شك ندعمه لحماية الحزب من الفوضى والشائعات، خاصة أن الهيئة العليا مسئولة مسؤولية تضامنية مع رئيس الحزب لحماية الوفد من المخاطر.

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