حصلت على المركز الأول.. محافظ المنيا يستجيب لشكوى فتاة كلية العلوم

أكد أسامة القاضى، محافظ المنيا، على وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين فى كل القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، كما يتم الاستجابة العاجلة لطلباتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بحل جميع المشكلات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.





وأضاف المحافظ، فى بيان صحفى، أنه يتم استقبال جميع الشكاوى من خلال إدارة خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تم رصد شكوى لأحد المواطنين يتضرر فيها من عدم تعيين ابنته معيدة بكلية العلوم، على الرغم من حصولها على المركز الأولى على القسم مع مرتبة الشرف. ووجه المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بفحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها، حيث استقبل نائب المحافظ فى مكتبه صباح اليوم والد الطالبة المتضررة، وأكد المحافظ أنه تم إزالة أسباب الشكوى، وجارى التنسيق لتوفير فرصة عمل لها بالقطاع الخاص تقديرا لتفوقها العلمى وتشجيعا لها على الاستمرار فى طريق التفوق.

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