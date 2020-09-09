غدا.. إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان سابق، أن تلك القوافل تأتى لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. والقوافل تضم جميع التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية"، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

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