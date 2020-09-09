صور.. السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات

واستقبل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بميناء الإسكندرية، السبت، الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديد الجديدة، بإجمالى 30 جرارًا، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة حديد جديد وإعادة تأهيل 81 جرارًا من الأسطول الحالى، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 عامًا شاملة الدعم الفنى، والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتى سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE.

وقال الوزير، إنه بوصول الدفعة الخامسة يصبح إجمالى عدد الجرارات التى وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 100 جرار جديد ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستساهم فى انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمى السكك الحديدية، ليواكب ذلك الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، مضيفًا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية فى مصر، لتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن المصرى.