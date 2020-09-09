التعليم تعلن نتيجة المقبولين للالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشؤون التعليم الفنى - فى تصريح اليوم - أنه تقدم للالتحاق بالمدرسة أكثر من 3000 طالب وطالبة ممن يزيد مجموعهم عن 250 بالشهادة الإعدادية، وخضعوا جميعًا للاختبارات والمقابلات الشخصية بالمدرسة؛ ليتم عليه قبول 205 طلاب وطالبات فقط بهذا العام الدراسى.
وأضاف مجاهد، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للطلاب المقبولين بالمدرسة مثل الرعاية الصحية، والتدريب العملى أثناء الدراسة بمصانع إيجيبت جولد، بالإضافة إلى مكافآت مالية أثناء فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين بشركات ومصانع إيجيبت جولد.
وفى سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية قد أصبحت خلال عامين من بدء تطبيقها علامة مميزة فى التعليم الفنى المصرى، ويسعى الكثير من الطلاب من الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بها.
وللاطلاع على النتيجة عبر الرابط التالى من هنا.
وتعد مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة فى تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات تم افتتاحها بالعام الدراسى السابق 2019/2020.
وتهدف المدرسة إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، من خلال تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، وتتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى بشركات ومصانع إيجيبت جولد، لضمان تأهيل ومواكبة الطلاب بشكل كامل لاحتياجات سوق العمل.
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