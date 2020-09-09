حسانين توفيق : تسهيلات الحكومة تشجع على التصالح فى مخالفات البناء

جاء ذلك فى تصريحات له الأربعاء، تعليقا على المؤتمر الصحفى للمهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدًا أن الشكاوى المتعلقة بالمستندات المطلوبة وحاجتها للوقت الكثير، تم التغاضى بشأنها من خلال شهرين آخرين لاستكمال الأوراق بشرط تقديم طلب التصالح، وأيضا التنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية لتخفيض الرسوم الخاصة بأسعار التصالح حتى تتلائم مع ظروف كل محافظة.
كما أشار إلى أن مثل هذه التسهيلات من شأنها التغلب على العديد من الإشكاليات والعراقيل بهذا الملف.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أيضا يحقق التقسيط بدون فؤائد على 3 سنوات، ومن ثم من الضرورى أن يدرك الجميع أهمية هذه الفرصة الذهبية ويتقدم بطلب التصالح على أن يستكمل أوراقه لاحقا قبل نهاية المدة المحددة بـ30 سبتمبر 2020.
وأشار إلى أن البناء العشوائى آفة كبيرة يعانى منها المجتمع والحسم الحكومى معه ضرورة حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تكون الدولة بمنتهى الحزم تجاه أى محاولات جديدة لأى بناء عشوائى، سواء على أراضى دولة أو أراضى زراعية، ومعالجة كل إشكاليات الماضى حرصا على مصلحة ومستقبل الأجيال القادمة.
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