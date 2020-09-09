حزب الحرية يهنئ الفلاح المصرى بعيده

ويحتفل الفلاحون فى جميع المحافظات، وسط أراضيهم وزراعتهم، مؤكدين أن الانتصار الحقيقى لهم هو زراعتها وتلوينها بالخضروات والفواكه التى تلقى استحسان العالم بأكمله، حيث أن التربة المصرية تخرج أفضل وأجود أنواع الفواكه والخضروات، ويعد القطاع الزراعى وتنميته من أهم القطاعات فى مصر.
كما أكد المحاسب أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسى بحزب الحرية المصرى، أن هناك جهد وعرق يسيل من كل فلاح من أجل المشاركة فى الوطن وتنمية موارده، مشيرا إلى اهتمام الرئيس البالغ بهذا القطاع، وتقديره ودعمه للفلاح المصرى الذى يعمل بكل حب واجتهاد.
وتابع أن ملامح الاهتمام بدأت بعدد من المشروعات التى اختصت بالقطاع الزراعى، مثل مشروع استصلاح المليون نص فدان وغيره من مشروعات الصوب الزراعية.
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