هنأ حزب الحرية المصرى، برئاسة صلاح حسب الله، فى بيان له الفلاح المصرى بمناسبة ذكرى عيد الفلاح، الذى انتصر فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للفلاحين، وبعد أن كان الفلاح أجيرا مستضعفا أصبح يملك أرضا ويزرع ويحصد من خيراتها دون استعباد.





ويحتفل الفلاحون فى جميع المحافظات، وسط أراضيهم وزراعتهم، مؤكدين أن الانتصار الحقيقى لهم هو زراعتها وتلوينها بالخضروات والفواكه التى تلقى استحسان العالم بأكمله، حيث أن التربة المصرية تخرج أفضل وأجود أنواع الفواكه والخضروات، ويعد القطاع الزراعى وتنميته من أهم القطاعات فى مصر. كما أكد المحاسب أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسى بحزب الحرية المصرى، أن هناك جهد وعرق يسيل من كل فلاح من أجل المشاركة فى الوطن وتنمية موارده، مشيرا إلى اهتمام الرئيس البالغ بهذا القطاع، وتقديره ودعمه للفلاح المصرى الذى يعمل بكل حب واجتهاد. وتابع أن ملامح الاهتمام بدأت بعدد من المشروعات التى اختصت بالقطاع الزراعى، مثل مشروع استصلاح المليون نص فدان وغيره من مشروعات الصوب الزراعية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حزب الحرية يهنئ الفلاح المصرى بعيده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.