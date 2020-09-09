نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وضع اللمسات النهائية لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون المؤقت بالغردقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، إن أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي، يعكفون الآن على وضع اللمسات النهائية للمعرض المؤقت لعدد من القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، والذي سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة في متحف الغردقة.

وأشار مبروك إلى أن القطع الأثرية التي تم اختيارها من كنوز الملك الذهبي للعرض بصفة مؤقتة في متحف الغردقة قد تم اختيارها بعناية لتروي حياة الملك الشاب في مرحلتي الطفولة والشباب وإبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.

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وأضاف الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، أن هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في المدينة السياحية الساحلية لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

ويضم المعرض ١٠ قطع تم اختيارهم بعناية ويعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض.

الجدير بالذكر أن هذه القطع كانت ضمن القطع الأثرية التي عادت من معرض " توت عنخ آمون كنوز الفرعون الذهبي" بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، محققًا نجاحًا غير مسبوق فى هذه الدول ولا سيما في فرنسا التي حطم فيها الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية بها حيث زاره أكثر من مليون و400 ألف زائر خلال ٦ أشهر فى عام ٢٠١٩م، وفور عودتهم قرر المجلس الأعلى للآثار عرض ١٠ من هذه القطع بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرا، و١٠ اخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري.