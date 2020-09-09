بعد زيارة يومين.. وزيرة الصحة تغادر السودان

غادرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مساء اليوم الأربعاء، العاصمة السودانية الخرطوم بعد زيارة استمرت يومين، عقدت خلالها مباحثات مع نظيرها السودانى الدكتور أسامة عبد الرحيم، وأطلعت على الأوضاع فى السودان، جراء الفيضانات والسيول التى ضربته وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.





وكان فى وداع وزيرة الصحة، نظيرها السودانى الدكتور أسامة عبد الرحيم، وقيادات وزارة الصحة، والقائم بالأعمال المصرى السفير نادر زكى، وطاقم السفارة المصرية. وبقى الوفد الطبى المصرى، الذى رافق وزيرة الصحة، فى السودان لمساندة نظرائهم السودانيين فى تلك الأزمة، حيث من المقرر أن ينتشر الوفد، المكون من 20 طبيبًا ومتخصصًا فى مجال مكافحة الأوبئة، فى 4 مواقع فى الخرطوم، لتقديم الخدمات الصحية للمتضررين من السيول والفيضانات. وأكدت وزيرة الصحة، لنظيرها السودانى، خلال جلسة المباحثات المشتركة بين الجانبين، أن مصر مستعدة لتقديم كل الدعم للسودان فى تلك المرحلة، وحضر الوزيران اليوم تسليم شحنة جديدة من المساعدات المصرية للسودان فى مطار الخرطوم، كما تفقدا معسكرا لإيواء المتضررين من السيول والفيضانات، فى منطقة "ودرملى" فى شمال الخرطوم.

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