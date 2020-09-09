حسنى حافظ : أبو شقة أعاد للوفد مكانته فى الشارع المصرى

أشاد النائب الوفدى حسنى حافظ، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الإسكندرية، بالقيادة الحكيمة للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، لافتا إلى أن حزب الوفد أصبح رقمًا هامًا فى الحياة السياسية المصرية وعمود الخيمة.





وأضاف النائب الوفدى، أن الوفد حزب قوى ووطنى ويضم جميع أطياف الشعب المصرى التى تريد دفع الوطن إلى الأمام لذلك لم يستطيع أحد النيل من بيت الأمة. وأكد حسنى حافظ، أن حزب الوفد شهد تطورًا كبيرًا فى عهد المستشار بهاء الدين أبو شقة، بفضل قيادته الحكيمة، واستعاد الحزب مكانته الحقيقية فى الشارع المصرى وأصبح فى تقدم مستمر، كما أنه يضم العديد من الرموز والقيادات الوطنية التى تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين. وأوضح النائب الوفدى أن حزب الوفد سيظل ضمير الأمة وسوف يظل مساندًا قويا للدولة المصرية.

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