معلومات مجلس الوزراء يصدر العدد الثالث من تقرير فيروس كورونا

وأوضح المركز فى بيان صحفى، نشر على صفحته بموقع "فيس بوك" أن ذلك فى إطار حرصه على متابعة انتشار فيروس كورونا محليًا وعالمًيا، وأهمية متابعة، ورصد إحصاءات انتشار الفيروس لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمى بشكل عام والاقتصاد المصرى بشكل خاص. وللاطلاع على التقرير من هنا

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