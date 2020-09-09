الآثار : وضع اللمسات النهائية لافتتاح معرض توت عنخ آمون المؤقت بالغردقة

يعكف أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفى بوزارة السياحة والآثار، على وضع اللمسات النهائية للمعرض المؤقت لبعض القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون، والذى سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة بمتحف الغردقة.





وقال الدكتور محمود مبروك، مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفى - فى تصريح اليوم الأربعاء - إن المعرض يضم 10 قطع تم اختيارهم بعناية ويعتبر التمثال الخشبى المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض.

وأوضح أن القطع الأثرية التى تم اختيارها للعرض من كنوز الملك الذهبى بصفة مؤقته فى متحف الغردقة تم اختيارها بعناية لتروى حياة الملك الشاب فى مرحلتى الطفولة والشباب، بالإضافة إلى إبراز جمال ورقى الفن المصرى القديم.

وأضاف أن هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح فى مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصرى القديم.

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جدير بالذكر أن هذه القطع كانت ضمن القطع الأثرية التى عادت من معرض "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبى" بعد جولته الخارجية التى بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن.

وفور عودتهم قرر المجلس الأعلى للآثار عرض 10 من هذه القطع بصفة مؤقتة فى متحف الغردقة الذى تم افتتاحه مؤخرا، و10 آخرين فى متحف شرم الشيخ الذى سيتم افتتاحه نهاية العام الجارى.