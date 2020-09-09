غدًا.. مصر للطيران تسير ٣٨ رحلة جوية لنقل ٤٠٠٠ راكب 

تسير شركة "مصر للطيران"، غدًا الخميس، الموافق ١٠ سبتمبر، ٣٨ رحلة جوية لنقل ما يقرب من ٤٠٠٠ راكب. وأعلنت الشركة في بيان لها اليوم،أن تلك الرحلات إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندجامينا، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، تورنتو، جوانزو، بغداد، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، اسطنبول، و٣رحلات استثنائية إلى كل من الدمام، جدة، مسقط، و٨ رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات جوية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى أسوان، بالإضافة إلى ٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٠٠٠ راكب.

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