وزير الري: سنساهم في تدعيم التنمية الزراعية بين مصر وجنوب السودان  



أكد الدكتور "محمد عبدالعاطي" وزير الموارد المائية والري،اثناء زيارته لجنوب السودان، أنه تصادف مع وصوله الى مطار جوبا الدولي وصول الطائرة الثانية من المساعدات المصرية لجمهورية جنوب السودان جراء الفيضانات التي طرأت في جنوب السودان خلال الفترات الماضية.

وأضاف وزير الري: أكد المسئولون بجمهورية جنوب السودان المتواجدون لتسلّم الشحنة إعتزازهم بدعم مصر لدولتهم وشكرهم الى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لحرصة على الوقوف بجانب جنوب السودان وهو ما ليس غريباً على مصر وقوفها بجانب أشقائها من دول أفريقيا.

وتابع "عبد العاطى": مصر لا تتأخر عن تقديم الدعم لأشقائها من دول حوض النيل والذى يجمعنا رباط واحد وهو نهر النيل، كما أن مصر تقوم بدورها المحوري تجاه جمهورية جنوب السودان وتقديم الدعم في مختلف المجالات وهو ما ينعكس على تاريخ وأصالة العلاقات بين الدولتين، وسيتم تدعيم الخطة المائية لزيادرة التنمية الزراعية بين الدولتين والاستفادة من موسم الفيضان.