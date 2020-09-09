القاهرة تستقبل أول رحلة طيران هولندية بعد توقف 3 سنوات 

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء أول رحلة منتظمة للطيران الهولندى KLM من أمستردام، بعد توقفها في بداية ٢٠١٧.

وتنطلق الرحلات من العاصمتين الهولندية والمصرية بأسعار تبدأ من ٦٥٠٠ جنيه لرحلة ذهاب وعودة مباشرة، وأسعار تبدأ من ٢٥٠٠ جنيه لرحلة ذهاب أو عودة فقط.

وكانت الخطوط الجوية الملكية الهولندية أعلنت عن استئناف رحلاتها إلى القاهرة مرتين في الأسبوع بدءًا من 9 سبتمبر، بعد أن قامت برحلتها الأخيرة لمصر في عام 2017، واكتفت فقط برحلات نقل البضائع بين أمستردام والقاهرة بطائرات الشحن طوال تلك الفترة.

وقال ماتيو تيتو، المدير العام للشركة للشرق الأدنى: "بعد تعليق رحلاتنا المباشرة في يناير 2017، نفتخر ويشرّفنا اليوم أن نعلن عن استئناف رحلتين مباشرتين أسبوعيًا مجددًا بين القاهرة وأمستردام، ما يؤكد أن مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية -الملكية الهولندية Air France KLM تعزز باستمرار استثماراتها في مصر بهدف تزويد ركّابنا المصريين بأفضل خدمة ورحلات إلى شبكتنا العالمية، خاصة وان تاريخنا في القاهرة يعود لزمن طويل، وبالتالي نحتفل بمرور 90 عامًا على تواجدنا فيها، منذ قيام الشركة الملكية الهولندية برحلتها الأولى إلى القاهرة بتاريخ 28 سبتمبر 1930".

من المقرر أن تستمر الرحلات إلى القاهرة في شهري سبتمبر وأكتوبر، كما سيتم اتخاذ قرار وشيك بشأن استمرار الرحلات إلى القاهرة خلال فصل الشتاء،

ويتضمن برنامج الرحلات من 9 إلى 28 سبتمبر، أن تقلع الرحلة KL 0553 من مطار أمستردام يومي الأربعاء والسبت عند الساعة الـ19:10 مساء وتهبط في مطار القاهرة عند الساعة 23:30 مساء. تقلع الرحلة KL 0554 من مطار القاهرة يومي الخميس والأحد عند الساعة الـ1:20 فجرًا وتهبط في مطار أمستردام عند الساعة الـ6:00 صباحًا، ومن 30 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، تقلع الرحلة KL 0553 من مطار أمستردام يومي الأربعاء والجمعة عند الساعة الـ19:10 مساء وتهبط في مطار القاهرة عند الساعة الـ23:30 مساء، وتقلع الرحلة KL 0554 من مطار القاهرة يومي الخميس والسبت عند الساعة الـ1:20 فجرًا وتهبط في مطار أمستردام عند الساعة الـ6:00 صباحًا.