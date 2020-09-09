مصدر أمني: الفيديو المتداول لطفلة تقود سيارة نقل قديم وتم ضبط الأب

كشف مصدر أمني أن الفيديو المتداول للفتاة التي تقوم بقيادة سيارة نقل وبجوارها والدها تم تسجيله وبثه عام 2017، على الصفحة الخاصة بوالد الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم تحديده وضبطه، والذى أشار بأنه كان يقوم بتعليم ابنته القيادة على السيارة قيادته.

وأكد المصدر الأمني أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية لتعريضه حياة ابنته والمواطنين للخطر وعرضه على النيابة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن فيديوهات جديدة للطفلة التي انتشر فيديو لقيادتها سيارة نقل ثقيل، حيث ظهرت الفتاة جالسة على كرسي القيادة، بينما تتلقى التعليمات من شخص قريب منها لقيادة سيارة النقل، حيث وجهها بضرورة النظر إلى المرآة لرؤية سيارة قادمة من الخلف.

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وظهرت الفتاة التي تدعي "لين" وهي تقود لودر لرفع المخلفات بشوارع القاهرة قبل 5 أشهر بشكل يمثل كارثة كبيرة للسماح لطفلة لا تتعدى عشرة سنوات بقيادة سيارة يمكن أن تحدث الكثير من الخسائر أو الحوادث في حال فقدت السيطرة عليها.

وانتاب عدد من الجمهور الغضب مما يمثله الفيديو من استهتار بأرواح المواطنين وحياة الطفلة، حيث تقود الفتاة دون السن القانوني أو حتى استخراج رخصة قيادة وتعليمها على طريق سريع، مما قد يؤدى إلى وقوع حادث، حيث علق أحد المغردين:" ايه الاستهتار ده فعلا ابوها لازم يتعاقب هي أرواح الناس رخيصة كده".