فيديو يفضح اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان.. ترند وهمي من «الإرهابية» والفشل نتيجة مُكررة

أعد المخرج الشاب تامر الخشاب فيديو جديد يفضح اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية وكيفية استغلال تلك الجماعة الإرهابية لجانها الإلكترونية والحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة من أجل الترويج إلى هاشتاجات محرضة ضد الدولة لتعتلى الترند الوهمى لدقائق معدودة من أجل الحشد الإلكترونى الوهمى.

وأوضح الخشاب أن هذا الأمر أصبح يتكرر بأشكال مختلفة، لافتا إلى أن اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية تعمل على الترويج لـ"ترند" وهمى لمدة نصف ساعة على الأكثر حتى تستغله قنوات الشر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى للتحريض والحشد الإلكترونى الوهمى ضد الدولة ومؤسساتها.

ويوضح الفيديو الذى أعده المخرج الشاب تامر الخشاب كيفية اعتماد تلك القنوات على فبركة الصور والفيديوهات وتركيب الصور باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكيف حولت فيديوهات مظاهرات داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة إلى تظاهرات تنادى برحيل الرئيس.

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وأشار الخشاب إلى أنه نتيجة الحشد الوهمى لقنوات الجماعة ولجانها الإلكترونية دائما ما تكون إحباط في كل منصات جماعة الإخوان الإرهابية، واستشهد بحالة الإحباط التي ضربت منصات الجماعة الإرهابية عقب فشل الدعوات الأخيرة للمقاول الهارب محمد على وسخر من مذيعو القنوات الإخوانية وحالة العويل التي سيطرت عليهم بعد فشل مخططهم.

وقال الخشاب: "مش هيبطلوا، وكل شهر هيطلعوا بهاشتاج جديد عشان يضمنوا مرتب آخر الشهر، ويعملوا مشاهد تمثيلية مدفوعة الأجر لإن اللى هيمثل أكتر هياخد فلوس أكتر، والصريخ والعويل والمقدمات النارية أدوات لزوم الشغلانة لبث الحماس".